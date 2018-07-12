موغيريني تدعو لاستئناف المفاوضات حول إقليم قره باغ دون شروط مسبقة

دعا الاتحاد الأوروبي كل الأطراف المعنية بتسوية النزاع في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا للمشاركة في المفاوضات تحت رعاية رؤساء مجموعة مينسك، دون شروط مسبقة.

وأفادت مفوضية الاتحاد الأوروبي بعد لقاء مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد فيديريكا موغيريني مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان بأن موغيريني أكدت في هذا اللقاء دعمها للتسوية السلمية للنزاع في إقليم قره باغ.

وجاء في بيان صدر عن المفوضية: "في ضوء ذلك من المهم أن تشارك الأطراف بشكل كامل في المفاوضات دون شروط مسبقة وتحت رعاية رؤساء مجموعة مينسك".

من جانبه أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية، حكمت غاجييف، بأن وزيري خارجية أذربيجان إيلمار ماميدياروف وأرمينيا زوغراب مناتساكانيان ناقشا، أثناء أول لقاء بينهما، تم أمس الأربعاء في بروكسل تحت رعاية رؤساء مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (إيغور بوبوف عن روسيا وستيفان فيسكونتي عن فرنسا وإندريو شوفر عن الولايات المتحدة)، الخطوات الجديدة لتسوية النزاع في قره باغ.

وأضاف المتحدث أنه جرت أثناء اللقاء، الذي استمر نحو 4 ساعات، "مناقشة عملية المفاوضات حول تسوية النزاع في الإقليم. كما أكد الطرفان مواصلة الصيغة الحالية للمفاوضات. وإضافة إلى ذلك تم تبادل الآراء حول الخطوات الجديدة الهادفة لتحريك المفاوضات".

وتابع أن الوزيرين بحثا أيضا خطة عمل رؤساء مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تقوم بمهمة الوساطة في تسوية النزاع في إقليم قره باغ.

المصدر: نوفوستي