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المكسيك تنوي التخلي عن شراء المروحيات العسكرية الأمريكية

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المكسيك تنوي التخلي عن شراء المروحيات العسكرية الأمريكية
AFP
مروحية "MH-60R Seahawk" القتالية الأمريكية، أرشيف
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صرح الرئيس المكسيكي المنتخب أندرس مانويل لوبس أوبرادور بأنه سيلغي، بعد مراسم تنصيبه، الصفقة مع الولايات المتحدة حول شراء 8 مروحيات قتالية للقوات البحرية المكسيكية.

وقال أوبرادور في مؤتمر صحفي في مكسيكو، أمس الأربعاء: "سيتم إلغاء هذه الصفقة بمبلغ 25 مليار بيسو، لأنه لا يمكننا أن ننفق مثل هذه الأموال".

كما أفاد بأن فريقه قد بدأ البحث عن إمكانية إجراء محادثات مع شركة "بوينغ" لبيع الطائرة الرئاسية وهي الطائرة من طراز بوينغ "787-8 Dreamliner" التي تم شراؤها عام 2016 بمبلغ نحو 219 مليون دولار.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس المنتخب أوبرادور أنه ينوي استخدام الرحلات العادية أو وسائل النقل البرية للسفر.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية وافقت في أبريل الماضي على بيع مروحيات "MH-60R Seahawk" متعددة الأغراض للمكسيك بمبلغ 1,2 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي

 

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