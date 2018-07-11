برلماني روسي: الناتو بحاجة لاتهام روسيا لإخفاء مشاكله الداخلية

صرح رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف بأن حلف الناتو يحتاج إلى اتهام روسيا لإخفاء مشاكله الداخلية وزيادة ميزانياته العسكرية.

وكتب كوساتشوف في صفحته على موقع "فيسبوك"، تعليقا على البيان الصادر عن قمة الناتو في بروكسل إن "الاتهامات الباطلة وعدم وجود أي محاولات لتحليل الوضع بعقلانية وإدراك مسؤوليته وأخطائه، مطلوبة للإخفاء على المشاكل الرئيسية للحلف وهي مشاكل داخلية".

وأشار إلى أن الناتو يستغل الموضوع الروسي لسد "الثغرات" الناجمة عن الخلافات بين الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب وبين ألمانيا ومستشارتها أنغيلا ميركل.

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ورأى كوساتشوف أن الناتو بحاجة إلى "الصراخ" بشأن روسيا لإقناع المشككين الأوروبيين المتزايدين بضرورة زيادة الميزانيات العسكرية.

هذا، وقد جاء في البيان الصادر عن قمة الناتو اليوم الأربعاء أن روسيا "تتحدى" الأمن والاستقرار الأوروبي – الأطلسي، كما اتهم الحلف موسكو بممارسة "نشاط استفزازي" على حدود الحلف، ولكن في الوقت ذات أشار قادة دول الناتو إلى عدم الرغبة في الدخول في مجابهة مع روسيا وأكدوا انفتاحهم على الحوار السياسي معها.

المصدر: نوفوستي