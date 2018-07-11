السلطات الأرمنية تعتقل ابن شقيق الرئيس السابق

أمرت محكمة في العاصمة الأرمنية يريفان باعتقال أيك ساركسيان، ابن الشقيق الأصغر للرئيس السابق، ألكسندر ساركسيان، لمدة شهرين بتهمة محاولة القتل والتخزين غير الشرعي للسلاح.

وأفادت لجنة التحقيق بإعادة فتح التحقيق الجنائي الذي تم إيقافه، في قضية "محاولة قتل" تعود إلى العام 2007، في سبيل الكشف عن ملابسات إصابة مواطن بطلق ناري، يتهم أيك ساركسيان بتنفيذه.

وفي يونيو الماضي قررت الجنة إعادة فتح ملف القضية بعد أن غير الرجل المصاب إفادته، قائلا إنه أصيب على يد أيك ساركسيان وليس الرجل الذي اتهمه سابقا.

وكشف المصاب أن الحادث وقع في منزل أيك، وتحديدا في غرفة الحراسة، حين أطلق أيك النار عليه من مسدس وهو تحت تأثير المخدرات.

وأضاف الرجل أن أيك وشقيقه، ناريك، هدداه بالقتل حال الكشف عن حقيقة ما حدث، لذا اضطر إلى السكوت.

وسبق أن أعلن أن ناريك ساركسيان مطلوب للعدالة لتخزين السلاح والمخدرات بصورة غير شرعية والاحتيال، فيما أصدرت النيابة العامة أمر اعتقال بحق الشقيق الأكبر للرئيس السابق، ليفون ساركسيا، في إطار التحقيق الجنائي في قضية "الإثراء غير المشروع" و"تقديم معلومات كاذبة في البيان الضريبي أو إخفاء المعلومات التي يتوجب تقديمها".

وتشهد أرمينيا بعد تولي رئيس الوزراء نيكول باشينيان السلطة في مايو الماضي سلسلة اعتقالات في صفوف المقربين من الرئيس السابق سيرج ساركسيان وفتح تحقيقات ضدهم.

المصدر: وكالات