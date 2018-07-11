برلين: لسنا أسرى لروسيا أو الولايات المتحدة

صرح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بأن ألمانيا ليست "أسيرة" لروسيا أو للولايات المتحدة، ردا على انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علاقات برلين بموسكو.

وقال ماس للصحفيين على هامش قمة حلف الناتو في بروكسل: "نحن لسنا أسرى لروسيا ولا للولايات المتحدة"، مضيفا: "نحن من الدول الضامنة للعالم الحر وهذا سيبقى كما هو".

وجاء ذلك ردا على تصريح ترامب حول أن ألمانيا أصبحت "تحت تحكم" موسكو بسبب اعتمادها على توريدات المحروقات من روسيا.

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وبشأن زيادة النفقات العسكرية تلبية لمطالبة حلف الناتو، أكد ماس أن برلين تخطط لزيادة النفقات بنسبة 80 بالمئة حتى عام 2024، علما بأن ألمانيا تنفق حاليا نحو 1.2 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، فيما يهدف الناتو إلى أن تصل نفقات كل دولة من الدول الأعضاء على الدفاع إلى 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024.

المصدر: رويترز