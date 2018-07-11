رئيس بلغاريا: ترامب طالب الناتو بزيادة الإنفاق العسكري بنسبة 4%

كشف الرئيس البلغاري، رومن راديف، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب الدول الأعضاء في حلف الناتو خلال قمته الحالية في بروكسل بزيادة إنفاقها العسكري لتبلغ نسبتها 4% من ميزانيتها.

وقال الرئيس البلغاري للصحفيين، اليوم الأربعاء: "عدد الأسئلة تتكاثر وأصبحت أكثر من الإجابات. فالرئيس ترامب الذي كان الأول من ألقى كلمة، طرح عتبة جديدة وهي الوصول إلى مستوى 4% بدلا من 2% والذي يطالب به الآن. وبعد الإعلان عن هذه الأرقام غادر ترامب الاجتماع، قبل طرح (رؤساء الوفود) مطالبه".

واعتبر راديف أن الناتو ليس "بورصة يشترى فيها الأمن"، مشيرا مع ذلك إلى أهمية تخصيص مبالغ كافية لاحتياجات القطاع العسكري لكل دول الحلف وبناء قدرات دفاعية فعالة لها.

وشدد راديف على ضرورة "إقامة حوار مع موسكو بالتوازي مع اتباع سياسة ردعها"، خاصة في ظل الضغط الأمريكي المتواصل على دول الناتو، ما يفاقم حالة من عدم الاستقرار في الشراكة مع الولايات المتحدة ضمن حلف شمال الأطلسي، بحسب رأيه.

المصدر: تاس