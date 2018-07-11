البيلاروسيون عبروا على جسر 70 عاما دون أن يكتشفوا أنه مفخخ

كشفت صحيفة "ناررودنيي نوفوستي فيتيبسكا" البيلاروسية، وجود جسر للقطارات داخل جمهورية بيلاروس مفخخ بأكثر من 20 كيلوغراما من المواد المتفجرة منذ أكثر من 70 عاما.

وأوضحت الصحيفة البيلاروسية أن الفنيين لاحظوا وجود المتفجرات تحت سكة القطارات على جسر فوق نهر "أدروف" في محافظة "فيتيبسك" خلال تنفيذهم لأعمال صيانة.

وبعد استدعاء خبراء المتفجرات اتضح أن 21.6 كيلوغراما من مادة "تي إن تي" المتفجرة وضعت تحت السكة بـ 54 عبوة في كل واحدة 400 غرام، منذ الحرب العالمية الثانية في أواخر النصف الأول من القرن الماضي، وبعد جمع المادة المتفجرة تم نقلها لمكان غير مأهول حيث تم تفجيرها.

وفي سبتمبر 2013 فكك خبراء متفجرات روس في مقاطعة كالينينغراد كمية من المتفجرات في أسفل جسر كانت القوات النازية الألمانية قد فخخته في 1945 في أواخر الحرب العالمية الثانية.

المصدر: LENTA.RU