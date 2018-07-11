نتنياهو لبوتين: سنتصدى لأي محاولة لخرق حدودنا على خلفية الأزمة السورية

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ستتصدى لأي محاولة لخرق حدودها بما في ذلك الجوية، وذلك على خلفية الطائرة المسيرة التي أسقطها الجيش الإسرائيلي فوق بحيرة طبريا

وقال نتنياهو، في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "قبل ساعات قليلة توغلت طائرة مسيرة قادمة من سوريا داخل إسرائيل وأسقطت بنجاح".

وأضاف: "أود التأكيد على أننا سنقوم بالتصدي لأي محاولات لخرق حدودنا الجوية والبرية".

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وقد أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن منظومة الدفاع الجوي رصدت هدفا جويا متسللا من الجهة السورية وتابعته قبل تدميره، مؤكدا أن الجيش "سيتحرك ضد أي محاولة للمساس بأمن الإسرائيليين، حسب قوله.

المصدر: وكالات