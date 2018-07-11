تركيا .. السجن 22 عاما لمدراء منجم شهد كارثة في 2014

قضت محكمة تركية اليوم الأربعاء بالسجن على 5 مدراء كبار أدينوا بالإهمال في أسوأ كارثة مناجم شهدتها البلاد أدت إلى مصرع مئات الأشخاص.

ووصفت المعارضة التركية الأحكام القضائية التي صدرت بأنها متهاونة بشكل يثير الغضب لأن العقوبة كانت على الإهمال وليس القتل، وخصوصا أن النيابة كانت طالبت في البداية بالحكم على جميع المتهمين الرئيسيين بالسجن 25 عاما 301 مرة مقابل عدد القتلى.

وأسفر الحادث الذي وقع في مايو 2014 إلى مقتل 301 شخص عندما اندلعت النيران في إحدى حفر منجم "سوما" وانتشر فيها غاز ثاني إكسيد الكربون، الذي أدى إلى اختناق 800 عامل داخل المنجم، الأمر الذي أثار احتجاجات ومخاوف جديدة بشأن سجل تركيا في السلامة الصناعية.

وقضت المحكمة اليوم بالسجن 22 عاما ونصف العام بحق المدير العام للمنجم رمضان دوغرو والمدير الفني إسماعيل عدلي، بعد محاكمات استمرت 3 سنوات، فيما قضت بالسجن 15 عاما بحق الرئيس التنفيذي للمنجم قان غوركان، فيما حكمت على مدير العمليات اكين جيليك، والمشرف الفني أرتان أرسوي بالسجن 18 عاما ونصف العام.

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كما قررت المحكمة سجن 9 مدراء صغار كانوا من بين 51 مشتبها بهم بأحكام تراوحت بين 6 و 11 عاما، وبرأت المحكمة رئيس مجلس إدارة مناجم "سوما" المالك للمنجم ألب غوركان، والد قان غوركان، إضافة إلى 36 شخصا آخرين.

وانتقد حزب الشعب الجمهوري المعارض الأحكام وقال إنها وضعت مسبقا نتيجة ضغوط من الشركة والسلطات، فيما صرح نائب رئيس الحزب فيلي اغابابا في بيان، بأن "سوما لم تحصل على العدالة، وبأن القانون أفلس مرة أخرى".

المصدر: أ.ف.ب