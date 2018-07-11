لوبان ترى روسيا داخل الناتو في الحرب ضد الإرهاب

دعت زعيمة حزب الجبهة الوطنية الفرنسية مارين لوبان، إلى اتباع استراتيجية جديدة لحلف "الناتو" في مجال مكافحة الإرهاب وإلى انضمام روسيا للحلف.

وقالت لوبان في حديث متلفز: "ما هي الحاجة إلى حلف الناتو بعد انهيار الاتحاد السوفييتي؟ هذا هو السؤال الرئيسي. هل من الضروري إعطاء مهمة جديدة للتحالف في حربه ضد التطرف الإسلامي والإرهاب؟ وفي إطار هذه المهمة، يتعين على روسيا دخول الناتو".

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تصريحات لوبان جاءت عشية قمة الناتو في بروكسل اليوم الأربعاء، بحضور رؤساء دول وحكومات 29 دولة عضوا في الحلف، ووفود من 20 دولة شريكة للحلف، وممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والجمعية البرلمانية لحلف الناتو.

وكان الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ، أشار منتصف الشهر الماضي إلى أهمية الحوار بين الحلف وروسيا في ظل "المرحلة العصيبة الراهنة" في العلاقات بين الطرفين.

المصدر: "انترفاكس"