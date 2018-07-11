واشنطن تحاول تمرير قرار أممي لفرض حظر أسلحة على جنوب السودان

اختلف أعضاء مجلس الأمن الدولي حول مشروع قرار أمريكي لفرض حظر أسلحة على جنوب السودان، من المقرر أن يبحثه المجلس اليوم الخميس.

وحسب وكالة "فرانس برس"، يعرب مجلس الأمن في مشروع القرار هذا عن "قلقه العميق إزاء إخفاق قادة جنوب السودان في وضع حد للأعمال العدائية والانتهاكات الصارخة المستمرة لاتفاق وقف الأعمال القتالية ووصول المساعدات الإنسانية".

ويضيف المشروع أن مجلس الأمن يفرض حتى 31 مايو 2019 حظرا على كل الأسلحة المرسلة إلى دولة جنوب السودان، ويطالب الدول الأعضاء في المنظمة الدولية بأن تصادر أي شحنة سلاح مخالفة لهذا الحظر وتتلفها.

ويجدّد مشروع القرار الأمريكي كذلك العقوبات المفروضة على دولة جنوب السودان ويفرض عقوبات جديدة فردية (تجميد أموال وحظر سفر) على خمسة مسؤولين حاليين وسابقين متهمين بعرقلة التوصل إلى حل سلمي للنزاع.

والمسؤولون الخمسة الذين تدعو واشنطن لمعاقبتهم هم وزير الدفاع، ونائب رئيس الأركان السابق ووزير الإعلام ومسؤول بمرتبة وزير، ورئيس الأركان السابق الذي أصبح قياديا في المعارضة.

لكن المقترح الأمريكي يلقى معارضة داخل مجلس الأمن ولا سيما من قبل كل من روسيا والصين وإثيوبيا. وتعتبر هذه الدول أن أي تشديد للعقوبات على جنوب السودان قد يعرض للخطر الجهود الدبلوماسية التي تبذلها منظمة "ايغاد" الإقليمية والتي أثمرت السبت اتفاقا على تقاسم السلطة في الدولة الفتية الغارقة في حرب أهلية منذ قرابة أربع سنوات والنصف.

إقرأ المزيد

وينعقد مجلس الأمن بعد أقل من أسبوع من توصّل رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين رياك مشار إلى اتفاق ينص على عودة مشار لتولي منصب نائب رئيس الجمهورية.

تجدر الإشارة أيضا إلى أن مناقشة حظر الأسلحة تأتي تزامنا مع صدور تقرير أممي أمس الثلاثاء، حمّل حكومة جنوب السودان وقوات حليفة لها مسؤولية مئات جرائم القتل والاغتصاب خلال هجمات شنتها على مناطق تسيطر عليها المعارضة في أبريل ومايو الماضيين.

المصدر: أ ف ب