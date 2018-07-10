الخارجية الأمريكية: إيران تتخذ سفاراتها غطاء لتنفيذ هجمات إرهابية

أعلنت الخارجية الأمريكية أن إيران تستخدم سفارتها للتستر على التخطيط لهجمات إرهابية في مختلف دول العالم.

وجاء هذا التصريح على لسان مسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية ضمن الوفد المرافق لوزير الخارجية مايك بومبيو في طريقه من أبو ظبي إلى بروكسل.

وأضاف المسؤول في تصريح صحفي أدلى به الثلاثاء أن الوفد الرسمي من الخارجية الأمريكية أجرى مشاورات في السعودية خلال 3 أيام "بغية تنسيق الجهود الرامية إلى زيادة الضغط على إيران وكيفية حرمانها من الإيرادات التي تستخدمها في ترهيب شعبها ودول أخرى، كما بحثنا استخدام إيران لسفاراتها لتنفيذ هجمات إرهابية".

وقال المسؤول الأمريكي إن "أحدث مثال على ذلك هو المؤامرة التي كشفها البلجيكيون" في إشارة إلى اعتقال الأمن البلجيكي مؤخرا إيرانيين يشتبه بضلوعهما في التخطيط للقيام بتفجير إرهابي استهدف مؤتمر لمنظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة.

ودعا باسم الخارجية الأمريكية، جميع الدول إلى توخي الحيطة والنظر بعين فاحصة إلى نشاط الدبلوماسيين الإيرانيين في السفارات من أجل ضمان أمنها.

المصدر: وكالات