بريطانيا تلبي طلب ترامب بمضاعفة قواتها في أفغانستان

تخطط الحكومة البريطانية لمضاعفة عدد قواتها في أفغانستان بطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمساندة القوات الأمريكية هناك.

وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن حكومتها سترسل إلى أفغانستان نحو 440 عسكريا إضافيا، ليزداد عدد أفراد القوات البريطانية في البلاد إلى نحو 1100 فرد، من المقرر أن يساعدوا القوات الأمنية الأفغانية في محاربة "طالبان" و"داعش".

وأكدت ماي أن بوسع الناتو الاعتماد على بريطانيا، وأن المملكة المتحدة من الأوائل ممن يستجيبون لمطالبات الحلف.

ومن المتوقع أن يصل النصف الأول من القوة البريطانية الإضافية إلى أفغانستان في أغسطس المقبل، والنصف الثاني في فبراير من العام القادم.

وستشارك القوات البريطانية الإضافية في بعثة حلف الناتو التي تقوم بتدريب القوات الأفغانية، وسترابط في العاصمة كابول، ولن تشارك في العمليات القتالية بشكل مباشر، علما بأن القوات البريطانية أنهت مهامها القتالية في أفغانستان عام 2014.

ويأتي هذا الإعلان قبل يوم من انعقاد قمة الناتو في بروكسل، التي من المتوقع أن يدعو الرئيس الأمريكي فيها حلفاء واشنطن إلى زيادة النفقات الدفاعية.

المصدر: رويترز