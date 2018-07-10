استقالات في الحكومة البريطانية احتجاجا على شروط "بريكست"
أكد مسؤول حكومي بريطاني، أن نائبين لرئيس حزب المحافظين الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي، استقالا احتجاجا على مقترحاتها المتعلقة بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
وكتبت المحررة السياسية في هيئة الإذاعة البريطانية لورا كوينسبرج على "تويتر": "اثنان من نواب رئيس حزب المحافظين هما بن برادلي وماريا كولفيلد قررا الاستقالة احتجاجا على خطة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي".
”Maria Caulfield and Ben Bradley warned the PM her plan would not capitalise on the opportunities of Brexit”— Phil Wright (@transparenceweb) ١٠ يوليو ٢٠١٨
What opportunities? It's going to tank the economy you bunch of deluded cowards! https://t.co/zmYWHN1M3V
وتشهد الحكومة البريطانية استقالات عديدة آخرها، استقالة وزير الخارجية بوريس جونسون غداة استقالة ديفيد ديفيس، الوزير البريطاني المكلف بملف انسحاب البلاد المرتقب من الاتحاد الأوروبي، إثر خلاف مع حكومة ماي حول شروط "بريكست".
وزير الخارجية البريطاني المستقيل #بوريس_جونسون يغادر مبنى الوزارة#rtarabicpic.twitter.com/9fdKwrApF7— RT Arabic (@RTarabic) ١٠ يوليو ٢٠١٨
وأعلنت ماي قبل استقالتهما، التوصل إلى اتفاق مع الوزراء السياديين حول استراتيجية الخروج من الاتحاد الأوروبي.
المصدر: رويترز