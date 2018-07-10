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استقالات في الحكومة البريطانية احتجاجا على شروط "بريكست"

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استقالات في الحكومة البريطانية احتجاجا على شروط
Reuters Reuters TV
مجلس العموم البريطاني - أرشيف
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أكد مسؤول حكومي بريطاني، أن نائبين لرئيس حزب المحافظين الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي، استقالا احتجاجا على مقترحاتها المتعلقة بالخروج من الاتحاد الأوروبي.

وكتبت المحررة السياسية في هيئة الإذاعة البريطانية لورا كوينسبرج على "تويتر": "اثنان من نواب رئيس حزب المحافظين هما بن برادلي وماريا كولفيلد قررا الاستقالة احتجاجا على خطة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي".

وتشهد الحكومة البريطانية استقالات عديدة آخرها، استقالة وزير الخارجية بوريس جونسون غداة استقالة ديفيد ديفيس، الوزير البريطاني المكلف بملف انسحاب البلاد المرتقب من الاتحاد الأوروبي، إثر خلاف مع حكومة ماي حول شروط "بريكست".

وأعلنت ماي قبل استقالتهما، التوصل إلى اتفاق مع الوزراء السياديين حول استراتيجية الخروج من الاتحاد الأوروبي.

المصدر: رويترز

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