المواطن البريطاني المصاب في حادث إيمزبري يستعيد وعيه

أعلن الأطباء في مستشفى ساليزبوري البريطاني أن المواطن المصاب بما يسمى بغاز "نوفيتشوك" السام في حادث إيمزبري تشارلز روولي استعاد وعيه.

وقالت المسؤولة في المستشفى لورنا ويلكينسون: "رأينا تحسنا بسيطا، ومهما لحالة تشارلي روولي".. "لا يزال في حالة حرجة، ولكن مستقرة، وقد استعاد وعيه".

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جدير بالذكر أن تشارلز روولي (45 عاما) وشريكته دون ستورجيس (44 عاما) نقلا إلى مستشفى ساليزبوري يوم 30 يونيو على إثر تأثرهما بمادة سامة. وأعلنت الشرطة البريطانية يوم الـ 4 يوليو أنهما تعرضا لتأثير ما يسمى بغاز "نوفيتشوك" السام، أي نفس المادة التي تسمم بها رجل الاستخبارات الروسي والعميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة ساليزبوري قبل 4 أشهر.

وفي الـ 8 يوليو توفيت دون ستورجيس متأثرة بالمادة المذكورة.

المصدر: رويترز