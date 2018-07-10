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المواطن البريطاني المصاب في حادث إيمزبري يستعيد وعيه

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المواطن البريطاني المصاب في حادث إيمزبري يستعيد وعيه
AFP Peter Nicholls
مستشفى ساليزبوري
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أعلن الأطباء في مستشفى ساليزبوري البريطاني أن المواطن المصاب بما يسمى بغاز "نوفيتشوك" السام في حادث إيمزبري تشارلز روولي استعاد وعيه.

وقالت المسؤولة في المستشفى لورنا ويلكينسون: "رأينا تحسنا بسيطا، ومهما لحالة تشارلي روولي".. "لا يزال في حالة حرجة، ولكن مستقرة، وقد استعاد وعيه".

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جدير بالذكر أن تشارلز روولي (45 عاما) وشريكته دون ستورجيس (44 عاما) نقلا إلى مستشفى ساليزبوري يوم 30 يونيو على إثر تأثرهما بمادة سامة. وأعلنت الشرطة البريطانية يوم الـ 4 يوليو أنهما تعرضا لتأثير ما يسمى بغاز "نوفيتشوك" السام، أي نفس المادة التي تسمم بها رجل الاستخبارات الروسي والعميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة ساليزبوري قبل 4 أشهر.

وفي الـ 8 يوليو توفيت دون ستورجيس متأثرة بالمادة المذكورة.

المصدر: رويترز

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