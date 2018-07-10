// 26.06.2018 по тикету 15478
مقتل شرطيين إثنين وتوقيف 40 شخصا أثناء الاحتجاجات في مدينة غنجه غربي أذربيجان
AFP TOFIK BABAYEV
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أعلنت الأجهزة الأمنية الأذربيجانية عن مقتل إثنين من أفراد الشرطة أثناء الاحتجاجات في مدينة غنجه غربي أذربيجان.
وجاء في بيان مشترك للنيابة العامة ووزارة الداخلية وهيئة الأمن الوطني أن ضابطين في الشرطة برتبة عقيد ومقدم قتلا طعنا على أيدي "عناصر متطرفة".
وحسب معطيات الشرطة، تم توقيف نحو 40 شخصا من المشاركين في فعالية احتجاجية غير مرخص لها، شارك فيها ما مجموعه نحو 200 شخص.
يتبع..
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