مقتل شرطيين إثنين وتوقيف 40 شخصا أثناء الاحتجاجات في مدينة غنجه غربي أذربيجان

أعلنت الأجهزة الأمنية الأذربيجانية عن مقتل إثنين من أفراد الشرطة أثناء الاحتجاجات في مدينة غنجه غربي أذربيجان.

وجاء في بيان مشترك للنيابة العامة ووزارة الداخلية وهيئة الأمن الوطني أن ضابطين في الشرطة برتبة عقيد ومقدم قتلا طعنا على أيدي "عناصر متطرفة".

وحسب معطيات الشرطة، تم توقيف نحو 40 شخصا من المشاركين في فعالية احتجاجية غير مرخص لها، شارك فيها ما مجموعه نحو 200 شخص.

يتبع..