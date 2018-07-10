دول الناتو الأوروبية وكندا تخصص 266 مليار دولار للدفاع

أعلن السكرتير العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، أن دول الحلف الداخلة في الاتحاد الأوروبي وكندا، تستطيع تخصيص 266 مليار دولار إضافية للدفاع، للفترة حتى عام 2024.

وقال ستولتنبرغ اليوم: "أود شكر الجميع، على الجهود التي يبذلونها. أود شكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على تزعمه لموضوع النفقات الدفاعية. لقد كان هناك تأثير لهذا الأمر، وبمبادرة من الرئيس ترامب، اتفقنا على صياغة خطط وطنية لرفع الإنفاق على الدفاع. وعلى أساس هذه الخطط، نحن نأمل بأن تخصص دول الناتو الأوروبية وكندا 266 مليار دولار إضافية للدفاع للفترة حتى عام 2024".

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المصدر: نوفوستي