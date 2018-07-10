الولايات المتحدة تعثر في روسيا على قاتل الشبح "F-35"

نشرت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، مقالا حول محطة رادار فوتون – موجية كهرومغناطيسية لاقطة، تعمل روسيا على تصنيعها، مشيرة إلى إمكانية تحولها إلى "قاتل" فعلي لطائرات الشبح.

ووفقا للمجلة الأمريكية، فإن الرادار الجديد سيكون قادرا على تكوين صورة ثلاثية الأبعاد للأهداف الجوية وبدرجة عالية من الدقة في تتبع مسار الصواريخ أو الطائرات، مضيفة أن مشاريع مشابهة تجريها شركات غربية خاصة، كذلك في الولايات المتحدة والصين.

وقالت المجلة: "حقيقة أن موسكو وبكين تعملان أيضا على مثل هذه التكنولوجيا تؤكد أن البنتاغون لن يكون قادرا على المدى الطويل في الحفاظ على التفوق التكنولوجي أمام الخصوم المحتملين".

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ويتم الحصول على إشارة الرادار في المحطات الفوتونية، عبر تحويل طاقة شعاع الليزر في بلورة فوتونية. وفي روسيا، يجري العمل على مثل هذه الأنظمة في مجموعة شركات "RTI Group" و" Concern Radio-Electronic Technologies".

وتستخدم تكنولوجيا التخفي "الشبح" على وجه الخصوص في مقاتلات الجيل الخامس الأمريكية "F-22 Raptor" و "F-35 LightningII"

المصدر: lenta.ru