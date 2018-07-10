إعلان التأهب في المكسيك إثر سرقة سيارة محملة بمواد مشعّة

أعلنت عشر ولايات في المكسيك حالة التأهب بعد أن سرق لصوص سيارة بداخلها حاوية محملة بمواد مشعة خطيرة على حياة الإنسان والبيئة.

وحذر مسؤول في الأمن من مغبة فتح الحاوية المسروقة، وكتب على "تويتر": "إذا رأيت الحاوية فلا تفتحها .. المادة المسروقة ليست على درجة عالية من الخطورة إلا أنها يمكن أن تسبب مرض السرطان وغيره من الأضرار الصحية المزمنة لأي شخص قد يحاول فتحها".

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، تعود الحاوية لشركة تستخدم أجهزة للتصوير الإشعاعي، وهي مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ وتحتوي على علامة "الخطر الإشعاعي".

وتمت سرقة الشاحنة التي تحتوي تلك المادة في مدينة في المكسيك في الـ6 من الشهر الحالي، حيث شهدت المكسيك في الفترة الأخيرة العديد من حالات سرقة المواد المشعة.

وفي فبراير الماضي، استهدف لصوص سيارة في مدينة ليون، وسرقوا منها مقياس كثافة نووي، وهو جهاز يستخدم في الهندسة الجيوتقنية لقياس الكثافة كما وقعت حادثتان مماثلتان عام 2017.

المصدر:وكالات