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مساع برلمانية نسوية للمساواة في الديّة بين الجنسين في إيران

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مساع برلمانية نسوية للمساواة في الديّة بين الجنسين في إيران
Reuters Photographer
البرلمان الإيراني
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أعلنت النائبة الإيرانية بروانه سلحشوري رئيسة الكتلة النسائية في البرلمان الإيراني، أنها بصدد تقديم مشروع قانون يساوي بين دية الرجل والمرأة.

وقالت سلحشوري إنه سيتم قريبا جمع التواقيع المطلوبة لعرض المشروع على مجلس الشورى الإسلامي وتقديمه لرئاسة البرلمان، موضحه أن الكتلة التي تترأسها تابعت إعداد المشروع منذ بداية انطلاق الدورة الحالية للمجلس.

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وأضافت أن إعداد المشروع سبقه اجتماعات تشاورية مع عدد كبير من علماء الدين والخبراء، ورفع إلى مجلس الاستشارة الفقهية والقانونية لدى مكتب رئيس الجمهورية ودائرة شؤون المرأة والأسرة التابعة له.

الجدير بالذكر أن دية المرأة حسب الشريعة الإسلامية، تساوي نصف دية الرجل.

المصدر: "إرنا"

// 26.06.2018 по тикету 15478

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