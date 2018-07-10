ماسك ينتهك الحظر ويعرض لأول مرة فيديو لعملية إنقاذ "أطفال الكهف" في تايلاند

عرض رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، الذي يرأس شركتي التكنولوجيا الفائقة "سبيس إكس" و "تسلا"، فيديو مسجلا لعملية إنقاذ أطفال الكهف في تايلاند.

ويظهر في الفيديو الذي يتم عرضه لأول مرة، انتقال عمال الإنقاذ في نفق تحت الأرض يؤدي إلى الكهف المحتجز فيه الأطفال مع مدربهم.

جاء ذلك في وقت حظرت فيه السلطات التايلاندية على جميع رجال الإنقاذ نشر أي فيديوهات عن العملية قبل انتهائها.

في وقت سابق، قالت صحيفة "خاو سوت" التايلاندية في إشارة إلى رئيس مقر عمليات الإنقاذ، إن فكرة الغواصة أو الكبسولة التي اقترحها رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك لإنقاذ الأطفال ليست لها قيمة عملية.

وذكرت الصحيفة أيضا أن رئيس وزراء تايلاند شكر رجل الأعمال الأمريكي لرغبته الصادقة في المساعدة في إنقاذ المحاصرين في الكهف.

Just got back from Cave 3 Публикация от Elon Musk (@elonmusk) 9 Июл 2018 в 2:43 PDT

واختفى لاعبو فريق كرة القدم الـ12 ومدربهم في كهف لأكثر من 10 أيام قبل أن تتمكن القوات البحرية التايلاندية من العثور عليهم.

المصدر: نوفوستي