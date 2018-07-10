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تقرير أممي: مليارات من البشر يعيشون في ظروف مزرية

أخبار العالم

تقرير أممي: مليارات من البشر يعيشون في ظروف مزرية
Reuters
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كشف تقرير للأمم المتحدة أن أكثر من ملياري شخص في العالم يعانون من مشكلة صعوبة الحصول على مياه شرب آمنة.

وقال تقرير للأمم المتحدة عن المياه والصرف الصحي قدم أمس خلال فعاليات المنتدى السياسي الرفيع المستوى 2018: "جعل مياه الشرب الآمنة وغير المكلفة في متناول الجميع، يعني توفير أبسط الإمدادات لـ844 مليون شخص، وتحسين جودة الخدمات لـ2.1 مليار شخص يعانون صعوبات بهذا الشأن".

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ولفت التقرير الأممي كذلك إلى أن "مليارات من الناس لا يزالون في حاجة إلى أن تتاح لهم إمكانية الوصول إلى المراحيض ووسائل غسل الأيدي".

كما رصدت الأمم المتحدة أن "أكثر من 2.3 مليار شخص لا توجد لديهم خدمات الصرف الصحي الأساسية، و892 مليار شخص منهم يتبرزون في العراء، ويحرم 4.5 مليار شخص من الخدمات الصحية الأساسية"، مشيرة في نفس الوقت إلى أنه وفق المعطيات الحالية لن يكون في الوسع حل هذه المشاكل بشكل تام بحلول عام 2030.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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