ظريف يكلّف أفسانه نادي بور مساعدة له لشؤون حقوق المواطنة

عين محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني الاثنين أفسانه نادي بور، مساعدة له لشؤون حقوق المواطنة، لتكون الإيرانية الأولى التي تشغل هذا المنصب في الخارجية الإيرانية.

وشغلت نادي بور منصب مساعدة في إدارة حقوق الإنسان في السفارتين الإيرانيتين لدى طوكيو ولاهاي.

وسبق لإيران وأن عينت نساء في مناصب قيادية في الدولة، ففي آب 2017 عينت رضية شاهدايي كأول امرأة إيرانية في منصب وكيل وزارة النفط بقرار من بيغن زنكنه وزير النفط الإيراني.

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يذكر أن الرئيس حسن روحاني عقب نجاحه في انتخابات الرئاسة عين ثلاث نساء في مناصب نائبين ومستشارة خاصة للرئيس، وهنّ معصومة ابتكار نائبة للرئيس لشؤون المرأة والعائلة، التي عرفت على المستوى الدولي عندما كانت متحدثة باسم إيران أثناء احتجاز الرهائن في السفارة الأمريكية سنة 1980، ولعيا جنيدي التي عينت في منصب نائب الرئيس للشؤون القضائية، وشاهندخت مولاوردي مساعدة خاصة للرئيس الإيراني لقضايا حقوق المواطنين.

المصدر: وكالات