// 26.06.2018 по тикету 15478
ستولتنبرغ: برنامج إيران الصاروخي يقلق الناتو
Reuters
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أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، عن قلق الحلف إزاء برنامج إيران الصاروخي، مؤكدا أن الناتو سيواصل تطوير قدراته الدفاعية الصاروخية لحماية حلفائه.
وقال ستولتنبرغ لوكالة "إنترفاكس" عشية قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل: "لا تزال الصواريخ الباليستية الإيرانية تشكل مصدر قلق للحلف. حيث أن طهران تواصل تطوير واختبار صواريخ باليستية أكثر قوة، ويمكن أن تصل إلى حلفاء الناتو الأوروبيين".
يتبع...
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