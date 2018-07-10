بومبيو يجدد التأكيد على دعم واشنطن لكابل في مفاوضة طالبان

تعهد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بدعم مساعي الرئيس الأفغاني أشرف غني لبدء محادثات السلام مع حركة طالبان، وأكد مجددا على استعداد الولايات المتحدة للمشاركة في المحادثات.

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وشدد بومبيو الذي وصل إلى أفغانستان في زيارة مفاجئة الاثنين، على نجاح الاستراتيجية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب العام الماضي وتقضي بإرسال مزيد من القوات لحمل طالبان على الدخول في محادثات سلام، وأضاف: "هذه الاستراتيجية ستطمئن الأفغان على أننا سندعمهم أثناء مواصلتهم القتال من أجل تحرير بلدهم وشعبهم. الاستراتيجية تبعث برسالة واضحة لطالبان كي لا تنتظر خروجنا".

وجدد التأكيد على استعداد بلاده للمشاركة في محادثات مباشرة مع طالبان، موضحا أن عملية السلام ستكون بقيادة أفغانية وأن الولايات المتحدة مستعدة للمساهمة في حل الخلافات.

وتابع: "الدور الأمريكي سيكون مهما في هذا السياق، لكنه لن يكون بوسعنا إدارة محادثات السلام، فلا يمكننا تسوية الأمر من الخارج".

وهذه أول زيارة يقوم بها بومبيو لأفغانستان منذ توليه منصبه في أبريل الماضي، وجاءت في ختام جولة آسيوية له شملت كوريا الشمالية وفيتنام.

المصدر: رويترز