رسالة شفهية من كيم للرئيس الكوبي الجديد

بعث الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، برسالة شفهية إلى الرئيس الكوبي الجديد ميجيل دياز كانيل، في إطار تطوير العلاقات بين البلدين وحزبيهما.

وأفادت وسائل الإعلام في كوريا الشمالية بأنه نقل الرسالة ري سو يونغ، نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي، وأن الزعيم الكوبي الجديد استقبله السبت الماضي.

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وأضافت أن الزعيم الكوبي أعرب في الرسالة الجوابية عن شكره العميق للجانب الكوري، وطلب من ري نقل "تحياته القلبية" إلى كيم جونغ أون.

وبحث الجانبان حسب وسائل إعلامهما، سبل تطوير العلاقات بين الحزبين والبلدين.

المصدر: يونهاب