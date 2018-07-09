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أول تصريح لوزير الخارجية البريطاني الجديد

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أول تصريح لوزير الخارجية البريطاني الجديد
Reuters Simon Dawson
وزير الخارجية البريطاني الجديد جيريمي هانت
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في أول تصريح صحفي له بعد تعيينه وزيرا للخارجية البريطانية خلفا لبوريس جونسون، أشاد جيريمي هانت بدور سلفه في السياسة البريطانية وتعامل لندن مع قضية الجاسوس السابق سيرغي سكريبال.

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وقال هانت الذي سبق أن عمل وزيرا للصحة في حكومة تيريزا ماي للصحفيين مساء  الاثنين: "أود أن أبدأ بتوجيه شكري إلى سلفي بوريس جونسون الذي كان إحدى القوى الدافعة في السياسة البريطانية، حين نظم ردة فعل في غاية الأهمية على الهجوم على سكريبال وابنته في سالزبوري، فضلا عن مشاركته في أمور هامة أخرى".

وقبل هذا التصريح كتب هانت تعليقا على تعيينه في حسابه على "تويتر": "شرف كبير، خاصة في هذه اللحظة الحرجة في تاريخ البلاد"، مشيرا إلى أنه "حان الوقت لدعم رئيسة الوزراء للتوصل إلى صفقة (بريكست) رائعة، إما أن تحصل الآن أو لا تحصل أبدا".

وحل هانت في وقت سابق من الاثنين محل جونسون في منصب وزير الخارجية البريطاني عقب استقالة الأخير بسبب خلافات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي بشأن خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي والعلاقات بين لندن وبروكسل في مرحلة ما بعد بريكست.

المصدر: رويترز + حساب جيريمي هانت في "تويتر"

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