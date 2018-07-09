أول تصريح لوزير الخارجية البريطاني الجديد

في أول تصريح صحفي له بعد تعيينه وزيرا للخارجية البريطانية خلفا لبوريس جونسون، أشاد جيريمي هانت بدور سلفه في السياسة البريطانية وتعامل لندن مع قضية الجاسوس السابق سيرغي سكريبال.

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وقال هانت الذي سبق أن عمل وزيرا للصحة في حكومة تيريزا ماي للصحفيين مساء الاثنين: "أود أن أبدأ بتوجيه شكري إلى سلفي بوريس جونسون الذي كان إحدى القوى الدافعة في السياسة البريطانية، حين نظم ردة فعل في غاية الأهمية على الهجوم على سكريبال وابنته في سالزبوري، فضلا عن مشاركته في أمور هامة أخرى".

وقبل هذا التصريح كتب هانت تعليقا على تعيينه في حسابه على "تويتر": "شرف كبير، خاصة في هذه اللحظة الحرجة في تاريخ البلاد"، مشيرا إلى أنه "حان الوقت لدعم رئيسة الوزراء للتوصل إلى صفقة (بريكست) رائعة، إما أن تحصل الآن أو لا تحصل أبدا".

Huge honour to be appointed Foreign Secretary at this critical moment in our country’s history. Time to back our PM to get a great Brexit deal - it's now or never... — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) July 9, 2018

وحل هانت في وقت سابق من الاثنين محل جونسون في منصب وزير الخارجية البريطاني عقب استقالة الأخير بسبب خلافات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي بشأن خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي والعلاقات بين لندن وبروكسل في مرحلة ما بعد بريكست.

المصدر: رويترز + حساب جيريمي هانت في "تويتر"