الخارجية الروسية ترد على الاتهامات البريطانية بخصوص "حادث إيمزبري"

ردت وزارة الخارجية الروسية على اتهام وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون روسيا بالوقوف وراء حادث إيمزبري على الأراضي البريطانية.

وجاء في تغريدة لوزارة الخارجية الروسية على موقع "تويتر" أن "مزاعم غافين ويليامسون بأن روسيا على علاقة بوفاة (المواطنة البريطانية) دون ستورجيس، هي فقط من قبيل الأغنية المتكررة القديمة بعنوان "الروس قاموا بذلك".

Gavin Williamson‘s claim that Russia has something to do with death of Dawn Sturgess is just the same old mantra #russiansdidit. Could you perhaps come up with something new? A proper and careful investigation for instance? @GavinWilliamsonpic.twitter.com/BqyXLtlXQm — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) 9 июля 2018 г.

وتساءلت الخارجية: "هل يمكنكم تقديم أي شيء جديد؟ على سبيل المثال، تحقيق جدي ودقيق"؟

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هذا، وكان وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون قد "اتهم روسيا بتنفيذ هجوم على الأراضي البريطانية، أدى إلى مقتل مواطنة بريطانية"، في إشارة إلى وفاة دون ستورجيس بعد تسممها مع شريكها بالمادة الكيميائية التي يقول الجانب البريطاني إنها نفس المادة التي استخدمت لتسميم رجل الاستخبارات الروسي والعميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة ساليزبوري بالمنطقة ذاتها في أوائل مارس الماضي.

وتتهم بريطانيا روسيا بالوقوف وراء تسميم سكريبال وابنته، وهو ما تنفيه موسكو قطعيا.

المصدر: RT