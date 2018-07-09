نجل رئيس وزراء أرمينيا يؤدي الخدمة العسكرية في "قره باغ"

توجه أشوت باشينيان نجل رئيس الوزراء الأرمني، إلى إقليم قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان، لأداء الخدمة العسكرية هناك.

وقال أشوت للصحفيين اليوم الاثنين إنه يعتزم أداء خدمته العسكرية في أرتساخ (الاسم الأرمني لإقليم قره باغ)، لكي يكون على الخط الأمامي مما سيمكنه من الإسهام في ضمان أمن بلاده مستقبلا.

وأكد أشوت أن هذه الخطوة قرار شخصي منه واتخذه منذ سنوات.

من جهته أعلن رئيس الحكومة نيكول باشينيان والد أشوت أنه لا يشعر بالقلق إزاء قرار ابنه، مضيفا: "لا يحق لي أن أعتني بابني أكثر من الآخرين".

وسبق أن أعلن رئيس الوزراء الأرمني عن استعداده للتفاوض مع سلطات أذربيجان حول إقليم "قره باغ" شريطة إشراك رئاسة جمهورية ناغورني قره باغ (مرتفعات قرة باغ) غير المعترف بها في المفاوضات، وهو ما تعارضه أذربيجان.

المصدر: إنترفاكس