رئيس وزراء إسبانيا يلتقي رئيس حكومة كتالونيا في مدريد

التقى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز رئيس حكومة إقليم كتالونيا كيم تورا في مدريد، وذلك لأول مرة بعد الأزمة بين مدريد وبرشلونة في أعقاب الاستفتاء كتالونيا على الاستقلال.

وفي ختام اللقاء الذي استمر عدة ساعات، لم يعقد الزعيمان مؤتمرا صحفيا مشتركا، ولكن أدلى كيم تورا ونائبة رئيس الوزراء الإسباني كارمين كالفو بتصريحات صحفية في أعقاب اللقاء.

واعتبرت كالفو هذا اللقاء فعالا، مشيرة إلى أن رئيس حكومة كتالونيا تحدث عن تقرير مصير الإقليم، فيما تعتقد مدريد بأن الحديث يجب أن يدور عن حكم ذاتي.

وأضافت أن سانتشيز وتورا اتفقا على إطلاق عمل اللجنة الثنائية لممثلي الحكومتين المركزية والإقليمية، والتي لم تجتمع منذ فترة طويلة. كما دعا كيم تورا رئيس الوزراء الإسباني لعقد لقاء آخر في برشلونة.

من جانبه، أعلن رئيس الحكومة الكتالونية أنه بحث مع سانتشيز "حق كتالونيا في تقرير مصيرها". وأضاف أن سانتشيز "اعترف بأن الحديث يدور عن قضية سياسية، تتطلب حلا سياسيا"، مشيرا إلى أنهما بحثا "كافة المسائل".

وأكد أن كتالونيا لم تتخل عن السعي إلى الاستقلال.

وآخر لقاء بين رئيس للحكومة الإسبانية ورئيس لحكومة كتالونيا عقد في عام 2016.

وتسبب الاستفتاء على استقلال كتالونيا الذي أجرته حكومة الإقليم برئاسة كارليس بوتشديمون في أكتوبر الماضي بأزمة حادة بين الحكومة المركزية والإقليم. واعتبرت مدريد الاستفتاء غير شرعي، وحلت حكومة كتالونيا ووجهت تهم مخالفة القانون لرئيسها، وعلقت الحكم الذاتي في الإقليم.

المصدر: وكالات