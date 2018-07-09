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الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شركة سياحية مرتبطة بإيران

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الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شركة سياحية مرتبطة بإيران
Reuters Mohamed Al-Sayaghi
طائرة تابعة لشركة ماهان للطيران الإيرانية (صورة من الأرشيف)
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فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة "ماهان تريفيل أند توريزم" السياحية المسجلة في ماليزيا والعاملة لصالح شركة ماهان للطيران الإيرانية التي فرضت عليها عقوبات في وقت سابق.

وجاء في بيان للخزانة الأمريكية أن الشركة الماليزية المذكورة كانت تدير التعاملات الدولية لشركة "ماهان" للطيران الإيرانية، وخاصة التعاملات المالية لصالح شركة الطيران، التي فرضت واشنطن العقوبات عليها تحت مرسوم حول محاربة الإرهاب.

وتشمل العقوبات على "ماهان تريفيل أند توريزم" تجميد كافة أصولها داخل منطقة الاختصاص الأمريكية.

وأشارت الخزانة الأمريكية إلى أن شركة "ماهان" للطيران تقدم خدمات للحرس الثوري الإيراني، الذي تتهمه واشنطن بدعم الإرهاب. وحسب السلطات الأمريكية، فإن الشركة تستخدم طائراتها لتوريد الأسلحة ونقل المسلحين والعملاء الإيرانيين.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة أعادت العقوبات على إيران بعد قرار الرئيس  دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق على برنامج طهران النووي، الذي تم التوصل إليه في فيينا في يوليو عام 2015 بين إيران والسداسية الدولية.

المصدر: RT

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