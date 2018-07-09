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كييف تمتعض من وصف صحف بريطانية شعار "المجد لأوكرانيا" بالعنصري

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كييف تمتعض من وصف صحف بريطانية شعار
Reuters Lehtikuva Lehtikuva
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أعربت البعثة الدبلوماسية الأوكرانية في لندن عن امتعاضها بسبب وصف بعض وسائل الإعلام البريطانية شعار " المجد لأوكرانيا" بـ " العنصري".

وتوجه دبلوماسيون من السفارة الأوكرانية لدى بريطانيا من خلال "تويتر" لصحيفتي "ذا سان" و "إنديبيندينت" قائلين: " شعار (المجد لأوكرانيا) هو تحية لأوكرانيا وتعبير وطني".

وقارن الدبلوماسيون الأوكرانيون هذا الشعار بشعارات أخرى درج استخدامها في بعض الدول الأوروبية مثل "عاشت فرنسا"، و"تعيش جلالة الملكة المعظمة".

وتساءل الدبلوماسيون على تويتر أيضا: "هل وصفتم يوما ما مستخدمي مثل هذه الشعارات في أوروبا بالعنصريين، أو حتى سلطتم الضوء عليهم في صحافتكم"؟

المصدر: نوفوستي

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