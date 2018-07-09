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روسيا ترحب بتطبيع العلاقات بين إثيوبيا وإريتيريا

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روسيا ترحب بتطبيع العلاقات بين إثيوبيا وإريتيريا
Sputnik
وزارة الخارجية الروسية
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أكدت موسكو، أنها تقيم إيجابيا القمة التي جرت أمس الأحد بين إثيوبيا وإريتيريا، مشيرة إلى أن اجتماع قادة البلدين سيساعد على تحسين المناخ السياسي في القارة الأفريقية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن "موسكو ترحب باستئناف الاتصالات الإثيوبية الإريترية المباشرة، والتي تم التوصل إليها بفضل النوايا الحسنة لزعماء الدولتين".

وأشار البيان إلى أن "روسيا دعت باستمرار إلى التغلب على الخلافات القائمة بين أديس أبابا وأسمرا بالوسائل السلمية حصريا، من خلال الجهود السياسية والدبلوماسية الهادفة، للعثور على حلول مقبولة للطرفين".

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وأكدت الخارجية الروسية، أن التطبيع السريع للعلاقات الثنائية يفي بالمصالح الأساسية لشعبي البلدين، كما أنه "سيساعد على استقرار الوضع السياسي والتكامل الاقتصادي في إفريقيا".

وقد أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، من إريتيريا، عقب محادثات استمرت يوما مع الرئيس الإريتري اسياس افورقي، اتفاق البلدين على إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما وفتح سفارتيهما في البلدين.

ووصفت وزارة الإعلام الإريترية هذه الزيارة بأنها "تاريخية"، مشيرة إلى أن اجتماع قادة البلدين هو الأول من نوعه منذ عشرين عاما ويمثل حقبة جديدة من السلام والتعاون.

المصدر: تاس

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