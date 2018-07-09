زاخاروفا: استقالة جونسون دليل على وجود أزمة حكومة في بريطانيا

اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا استقالة بوريس جونسون من منصب وزير الخارجية البريطاني دليلا على وجود أزمة حكومية في المملكة المتحدة.

وكتبت زاخاروفا في صفحتها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "هل تتذكرون أننا تحدثنا حول أن هذه المكيدة القذرة والمعقدة ستنتهي بشكل سيئ بالنسبة لحكومة تيريزا ماي؟ تفضلوا"، مضيفة أن جونسون "لم يرغب بالبقاء على متن قارب غارق".

وأعربت عن رأيها بأن "مواصلة نشر الأكاذيب حول "يد الكرملين" و"العدوان على بريطانيا" و"نوفيتشوك" وكأس العالم 2018 وغيرها أصبحت أمرا خطيرا".

وذكرت زاخاروفا أن السلطات البريطانية ستضطر لتحمل المسؤولية عن وفاة المواطنة البريطانية في إيمزبري.

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وخلصت إلى القول إن "الكثير في داونينغ ستريت (مقر الحكومة البريطانية) تغطيه الغيوم، إلا أمرا واحدا، ألا وهو ظهور بوادر أزمة حكومية بوضوح أكثر فأكثر".

وجاء تصريح زاخاروفا تعليقا على استقالة وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون ووزير شؤون "بريكست" ديفيد دافيس لموقفهما بشأن خطة تطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ما بعد انسحاب المملكة من الاتحاد، والتي اقترحتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

المصدر: تاس