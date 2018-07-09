موسكو: سننظر إلى حادثي ساليزبوري وإيمزبري بمثابة استفزاز

أكدت السفارة الروسية في لندن أن موسكو ستنظر إلى حادثي تسمم المواطنين الروس والبريطانيين في ساليزبوري وإيمزبري بمثابة استفزاز في حال عدم منحها إمكانية التعرف على مواد التحقيق.

وقال الناطق الصحفي باسم السفارة الروسية في حديث لوكالة "نوفوستي": "وفاة المواطنة البريطانية يطرح بقوة على السلطات البريطانية ضرورة إطلاع الرأي العام البريطاني والدولي، وبشفافية كاملة، على جميع المعلومات سواء عن الجوانب الطبية لما حدث في ساليزبوري وإيمزبري، أو سير التحقيق والأدلة المتوفرة والحقائق التي تبني عليها الاتهامات الموجهة إلى روسيا".

وأضاف: "نطالب بالكف عن انتهاك القانون الدولي، بما في ذلك الاتفاقيات القنصلية واتفاقيات تبادل المساعدات القانونية. ومن دون التعرف على مواد التحقيق وإمكانية التواصل مع مواطنينا الاثنين سننظر إلى حادثي ساليزبوري وإيمزبري على أنه استفزاز غير مسؤول معاد لروسيا من قبل سلطات لندن الرسمية".

وأعربت السفارة الروسية عن الأمل بأن يفتح تحقيق في ملابسات وفاة المواطنة البريطانية دون ستورجيس بدقة، وبالتطابق مع المعايير الدولية، وكذلك بأن تتم محاسبة المسؤولين، مشيرة مع ذلك إلى أن حادث ساليزبوري يدل على أن قيادة البلاد تفرض قيودا سياسية على التحقيق.

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هذا، وكانت بريطانيا قد أعلنت في الـ 4 يوليو عن تسمم مواطنين بريطانيين في مدينة إيمزبري بغاز الأعصاب الذي يطلق عليه اسم "نوفيتشوك". وتوفيت المواطنة المصابة دون ستورجيس الأحد 8 يوليو.

ويأتي ذلك بعد 4 أشهر من تسمم رجل الاستخبارات الروسي السابق والعميل المزدوج سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة ساليزبوري في المنطقة ذاتها وبذات المادة السامة. واتهمت بريطانيا موسكو بالوقوف وراء الحادث.

المصدر: نوفوستي