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مادورو: أردوغان رئيس العالم المتعدد الأقطاب وصديق فنزويلا

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مادورو: أردوغان رئيس العالم المتعدد الأقطاب وصديق فنزويلا
twitter.com/NicolasMaduro
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
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نشر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، فيديو يظهر فيه وهو يقود سيارته متوجها إلى المطار ومنه إلى أنقرة لحضور مراسم تنصيب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وكتب مادورو في تغريدة على موقع تويتر،: "أنا متوجه إلى مراسم أداء الرئيس رجب طيب أردوغان لليمين الدوستورية.."هو رئيس العالم المتعدد الأقطاب وصديق فنزويلا".

ويعد مادورو، من بين رؤساء الدول المشاركين في مراسم تنصيب أردوغان، التي ستبدأ في وقت لاحق من اليوم الاثنين، بمشاركة زعماء وقادة دول.

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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤدي اليمين الدستورية

وقد أدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليمين الدستورية في وقت سابق من اليوم تحت قبة البرلمان كأول رئيس للنظام الرئاسي الجديد في تركيا، خلفا للنظام البرلماني.

المصدر: وكالات

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انطلاق حفل تنصيب أردوغان رئيسا لتركيا بعد أدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان