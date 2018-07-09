مادورو: أردوغان رئيس العالم المتعدد الأقطاب وصديق فنزويلا

نشر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، فيديو يظهر فيه وهو يقود سيارته متوجها إلى المطار ومنه إلى أنقرة لحضور مراسم تنصيب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وكتب مادورو في تغريدة على موقع تويتر،: "أنا متوجه إلى مراسم أداء الرئيس رجب طيب أردوغان لليمين الدوستورية.."هو رئيس العالم المتعدد الأقطاب وصديق فنزويلا".

En estos momentos me dispongo a viajar a Turquía donde asistiré a la toma de posesión del Presidente Recep Tayyip Erdoğan, amigo de Venezuela y líder del nuevo mundo multipolar. pic.twitter.com/xkvZJtlDdH — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 8 июля 2018 г.

ويعد مادورو، من بين رؤساء الدول المشاركين في مراسم تنصيب أردوغان، التي ستبدأ في وقت لاحق من اليوم الاثنين، بمشاركة زعماء وقادة دول.

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وقد أدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليمين الدستورية في وقت سابق من اليوم تحت قبة البرلمان كأول رئيس للنظام الرئاسي الجديد في تركيا، خلفا للنظام البرلماني.

المصدر: وكالات