ماي: نستعد للانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

حذرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بروكسل من احتمال انسحاب بلادها من الاتحاد الأوروبي "بصورة غير منظمة ودون اتفاق" إذا استمرت بروكسل نهجها الحالي.

وأصرت ماي في كلمة لها أمام البرلمان ألقتها اليوم الاثنين على خطتها حول الانسحاب من الاتحاد الأوروبي رغم استقالة اثنين من الوزراء الأساسيين في حكومتها خلال أقل من 24 ساعة، وهما الوزير المكلف بملف بريكست، ديفيد ديفيس، ووزير الخارجية، بوريس جونسون، بسبب اختلاف مع رئيسة الوزراء حول شروط الانسحاب.

واعترفت ماي بأن خطة الانسحاب التي اقترحتها ووافقت عليها الحكومة الجمعة الماضي، تشكل "تحديا للاتحاد الأوروبي"، مضيفة أن الحكومة وافقت على الإسراع بالاستعدادات للانسحاب من دون اتفاق مع بروكسل.

وأكدت ماي سعي لندن إلى شراكة اقتصادية مع بروكسل والحفاظ على التعاون معها حتى بعد الانسحاب.

كما أعلنت ماي أن الحكومة ستنشر يوم الخميس المقبل الوثيقة النهائية حول استراتيجية الانسحاب، مؤكدة أنها لا تعتزم تنظيم استفتاء جديد على الاتفاق بشأن "بريكست".

المصدر: وكالات