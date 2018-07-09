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وزير الدفاع البريطاني يتهم روسيا بتنفيذ "هجوم" في إيمزبري

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وزير الدفاع البريطاني يتهم روسيا بتنفيذ
AFP Tolga AKMEN
وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون
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وجه وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون اتهامات لروسيا بشأن حادث تسمم المواطنين البريطانيين في إيمزبري، الذي أسفر عن وفاة إمرأة.

وقال ويليامسون أمام البرلمان ردا على سؤال حول الخطر الذي يواجه المواطنين البريطانيين إثر وفاة دون ستورجيس التي أصيبت بالمادة السامة في إيمزبري، إن "الواقع البسيط هو أن روسيا قامت بهجوم على الأراضي البريطانية، أسفر عن مقتل مواطنة بريطانية".

وأضاف أن هذا ما يحمل العالم على الوقوف إلى جانب بريطانيا في إدانته.

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ويعتبر هذا أول اتهام بريطاني مباشر لروسيا بشأن حادث تسمم مواطنين بريطانيين في إيمزبري، توفيت على إثره المواطنة دون ستورجيس أمس الأحد 8 يوليو.

وسبق لبريطانيا أن اتهمت روسيا بالوقوف وراء حادث ساليزبوري، الذي وقع في ذات المنطقة في أوائل مارس الماضي، حيث أصيب رجل الاستخبارات الروسي السابق والعميل المزدوج سيرغي سكريبال وابنته يوليا بنفس المادة السامة، التي يطلق عليها اسم "نوفيتشوك".

المصدر: رويترز

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