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الكرملين: تكرار حوادث التسمم في بريطانيا خطر على جميع الأوروبيين

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الكرملين: تكرار حوادث التسمم في بريطانيا خطر على جميع الأوروبيين
AFP CHRIS J RATCLIFFE
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أعرب الكرملين عن أسفه لوفاة مواطنة بريطانية إثر تعرضها للتسمم في مدينة أيمزبوري، محذرا من أن استمرار مثل هذه الحوادث في بريطانيا لا يشكل خطرا عليها فحسب، بل على جميع الأوروبيين.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين: "بطبيعة الحال، نشعر بأسف عميق لوفاة المواطنة البريطانية.. ما زلنا قلقين بشدة إزاء تواصل المظاهر المرتبطة بالمواد السامة في بريطانيا، ونعتقد أن ذلك في نهاية المطاف لا يشكل خطرا على البريطانيين فحسب، بل وعلى الأوروبيين جميعا".

وذكّر بيسكوف بأن روسيا عرضت منذ البداية مساعدتها للسلطات البريطانية في التحقيق في حادث سالزبوري، وبأن "موقف روسيا لم يلق القبول، للأسف".

وتعرضت امرأة بريطانية ورفيقها للتسمم بمادة مشلّة للأعصاب في مدينة أيمزبوري قبل عدة أيام، وأعلنت الشرطة البريطانية أمس عن وفاة المسمومة، فيما يبقى رفيقها في حالة حرجة.

وجاء هذا الحادث بعد نحو 4 أشهر على تسمم الجاسوس السابق سيرغي سكريبل وابنته، الذي اتهمت لندن موسكو بالوقوف وراءه، فيما ترفض روسيا  المزاعم البريطانية بهذا الصدد رفضا قاطعا.

المصدر: وكالات

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