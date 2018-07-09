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إحصاءات ترامب تثبت أن الإيرانيين باتوا يتحاشون مضايقته!

أخبار العالم

إحصاءات ترامب تثبت أن الإيرانيين باتوا يتحاشون مضايقته!
Reuters
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تباهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطريقة إحصائية، بتوقف مضايقات الإيرانيين لسفن البحرية الأمريكية تماما العام الجاري.

وظهر، من خلال الأرقام التي أوردها بشأن وقائع تحرش الإيرانيين بالأسطول الأمريكي في الخليج، انخفاض مثل هذه الأحداث عام 2017 بشكل كبير عن العامين السابقين. 

المصدر: تويتر

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