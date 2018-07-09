// 26.06.2018 по тикету 15478
إحصاءات ترامب تثبت أن الإيرانيين باتوا يتحاشون مضايقته!
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/khjc
تباهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطريقة إحصائية، بتوقف مضايقات الإيرانيين لسفن البحرية الأمريكية تماما العام الجاري.
وظهر، من خلال الأرقام التي أوردها بشأن وقائع تحرش الإيرانيين بالأسطول الأمريكي في الخليج، انخفاض مثل هذه الأحداث عام 2017 بشكل كبير عن العامين السابقين.
Iranian Harassment of U.S. Warships:— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 8, 2018
2015: 22
2016: 36
2017: 14
2018: 0
Source: @USNavy
المصدر: تويتر
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)