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موسكو توصي CIA بتحديث خريطة روسيا

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موسكو توصي CIA بتحديث خريطة روسيا
Sputnik
شبه جزيرة القرم الروسية
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ردت السفارة الروسية في واشنطن على تهنئة المخابرات المركزية الأمريكية للمشاركين في مباريات ربع النهائي في مونديال روسيا، ونصحت الاستخبارات الأمريكية بإضافة القرم على خريطة روسيا.

وفي وقت سابق، نشرت CIA على تويتر قبل المباراة بين منتخبي روسيا وكراوتيا، تهنئة أرفقتها بباقة من الحقائق عن روسيا، اختيرت من "كتاب الحقائق العالمية لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية".

وفي إحدى التغريدات نشرت خريطة لروسيا، وفي أخرى سردت بعض البيانات الإحصائية عنها وفي الخريطة ظهرت أراضي روسيا دون شبه جزيرة القرم.

وكتبت السفارة الروسية بهذا الصدد: "قبلنا تهنئة وكالة المخابرات المركزية، ويرجى تحديث خريطة روسيا الموجودة لديكم".

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وتم إرفاق رسالة السفارة بخارطة لروسيا الاتحادية مع القرم في قوامها وكذلك مع بيانات أحدث عن تعداد سكان روسيا ومساحة أراضيها، التي ازدادت بواقع 27 ألف كم مربع بعد عودة القرم إليها.

المصدر: نوفوستي

 

 

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