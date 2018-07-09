موسكو توصي CIA بتحديث خريطة روسيا
ردت السفارة الروسية في واشنطن على تهنئة المخابرات المركزية الأمريكية للمشاركين في مباريات ربع النهائي في مونديال روسيا، ونصحت الاستخبارات الأمريكية بإضافة القرم على خريطة روسيا.
وفي وقت سابق، نشرت CIA على تويتر قبل المباراة بين منتخبي روسيا وكراوتيا، تهنئة أرفقتها بباقة من الحقائق عن روسيا، اختيرت من "كتاب الحقائق العالمية لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية".
Congratulations accepted, @CIA— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 9 июля 2018 г.
Please update your @Russia🇷🇺 map and statistics:
Population: 146,9 million (Jan 2018 est.)
Area total: 17,125,191 sq km#CIAWORLDFACTBOOK#WorldCup#ruspic.twitter.com/SzX6kGoYVk
وفي إحدى التغريدات نشرت خريطة لروسيا، وفي أخرى سردت بعض البيانات الإحصائية عنها وفي الخريطة ظهرت أراضي روسيا دون شبه جزيرة القرم.
وكتبت السفارة الروسية بهذا الصدد: "قبلنا تهنئة وكالة المخابرات المركزية، ويرجى تحديث خريطة روسيا الموجودة لديكم".
وتم إرفاق رسالة السفارة بخارطة لروسيا الاتحادية مع القرم في قوامها وكذلك مع بيانات أحدث عن تعداد سكان روسيا ومساحة أراضيها، التي ازدادت بواقع 27 ألف كم مربع بعد عودة القرم إليها.
المصدر: نوفوستي