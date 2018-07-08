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أردوغان عقب حادث القطار: الدولة استنفرت جميع إمكاناتها

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أردوغان عقب حادث القطار: الدولة استنفرت جميع إمكاناتها
AFP ADEM ALTAN
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الدولة استنفرت جميع إمكاناتها ومؤسساتها عقب الحادث الذي وقع في ولاية "تكيرداغ" اليوم، مؤكدا فتح تحقيق شامل في أسباب وقوعه.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئاسة التركية، أن أردوغان نشر رسالة على خلفية حادث القطار المتجه من تكيرداغ إلى إسطنبول، والذي أسفر عن قتلى ومصابين، مقدما التعازي لأسر الضحايا، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

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وفي وقت سابق، أعلن مستشار وزارة الصحة التركية، أيوب غوموش، مصرع 10 وإصابة 73 آخرين بجروح، جراء خروج القطار عن مساره في ولاية تكيرداغ.

من جانبها أعلنت وزارة النقل أن سبب خروج القطار عن مساره يعود إلى انزلاق التربة من تحت القضبان الحديدية نتيجة الأمطار الغزيرة.

المصدر: الأناضول

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