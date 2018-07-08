برلين تعتزم دعم "خطة مارشال لأفريقيا" للحد من الهجرة

أعرب وزير التنمية الألماني جيرد مولر، عن عزم بلاده استخدام المال العام في دعم الشركات التي تستثمر في أفريقيا في إطار "خطة مارشال" جديدة للحد من الهجرة.

وقال الوزير الألماني لصحيفة هاندلسبلات، إن الهدف هو إعادة تطبيق برنامج يرجع إلى ثمانينات القرن الماضي، والذي يسّر على الشركات شطب خسائر الاستثمارات في أفريقيا للحد من مخاطر الاستثمارات الأولية.

وأضاف مولر خلال حديثه حول الخطة التي تتبناها وزارته وتسعى لتطويرها بالتعاون مع وزارتي المالية والتنمية الاقتصادية، قائلا: "سأطالب أيضا ببنود خاصة بالاستثمارات الأفريقية للحصول على معاملة ضريبية أنسب".

هذا وتأمل برلين بأن تعالج "خطة مارشال لأفريقيا" الأسباب الجذرية لأزمة اللاجئين التي هزت الساحة السياسية الأوروبية منذ عام 2015 .

وقد سميت هذه الخطة على اسم حزمة مساعدات أمريكية ساهمت في بدء التعافي بغرب أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، هي المحور الرئيسي لبرنامج المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الذي يهدف للحد من تدفقات اللاجئين من خلال تقاسم تكاليف القضايا الإنسانية بشكل أفضل بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

ولم يُعلن عن كثير من تفاصيل البرنامج الذي تقول ميركل إنه ضروري إذا كانت أوروبا تريد الحصول على دعم الدول الأفريقية في أي سياسات تهدف للحد من الهجرة.