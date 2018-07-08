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محكمة برازيلية تلغي حكما قضائيا بإطلاق سراح الرئيس الأسبق لولا دا سيلفا

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محكمة برازيلية تلغي حكما قضائيا بإطلاق سراح الرئيس الأسبق لولا دا سيلفا
AFP NELSON ALMEIDA
الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (صورة أرشيفية)
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ألغت محكمة استئناف برازيلية أمرا بالإفراج عن الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، صدر قبل ساعات في المحكمة نفسها.

وقال القاضي جاو بيدرو جبران نيتو، إنه ينبغي على الشرطة الفدرالية الامتناع عن "ممارسة أي إجراء يعدل قرارا جماعيا" بالحكم على لولا بالسجن 12 عاما وشهرا واحدا بتهمة الفساد.

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وقضى نيتو بإبقاء الرئيس الأسبق في سجنه في كوريتيبا جنوبي البلاد، ليلغي بذلك قرار القاضي روجييرو فافريتو الذي كان مناوبا في نهاية الأسبوع الحالي في المحكمة الإقليمية الاتحادية للمنطقة الرابعة في بورتو اليغري.

ونص القرار القضائي الملغي على وجوب إطلاق سراح لولا "وفقا لنظام الطوارئ اعتبارا من اليوم، عبر إبراز هذا القرار لسلطات الشرطة الموجودة في مركز الشرطة الاتحادية في كوريتيبا".

المصدر: أ ف ب

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