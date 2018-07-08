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اعتقال صهر رئيس الوزراء الباكستاني المعزول نواز شريف

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اعتقال صهر رئيس الوزراء الباكستاني المعزول نواز شريف
Reuters
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أودعت السلطات في باكستان اليوم الأحد زوج ابنة رئيس الوزراء المعزول نواز شريف السجن تنفيذا لحكم قضائي غيابي صدر بحقه بتهم فساد تتعلق بشراء أسرته شققا سكنية فاخرة في لندن.

وأصدرت محكمة باكستانية أيضا حكما بالسجن 7 أعوام  بحق مريم ابنة شريف والتي تعتبر على نطاق واسع خليفته السياسية كما عوقب زوجها محمد سافدار بالسجن لمدة عام في حكم يرى كثيرون أنه ضربة لحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز قبل الانتخابات المقررة في 25 يوليو.

وقال مكتب المحاسبة الوطني الباكستاني لمكافحة الفساد في بيان: "بعد مداهمات مستمرة لمكتب المحاسبة الوطني لمنازله في أبوت أباد ومانسهره وهاريبور قرر الكابتن محمد سافدار تسليم نفسه لمكتب المحاسبة الوطني".

وسيعود شريف وابنته مريم إلى باكستان في 13 يوليو تموز من لندن. ويرافق شريف زوجته كلثوم التي تعالج من السرطان وترقد في غيبوبة منذ إصابتها بنوبة قلبية الشهر الماضي.

وسيعتقل شريف ومريم لدى وصولهما إلى باكستان قبل الانتخابات التي تحتدم فيها المنافسة بين حزبه وحزب السياسي المعارض عمران خان. وينفي شريف ومريم ارتكاب أي مخالفات ويعتزمان استئناف قرار مكتب المحاسبة الوطني.

المصدر: "رويترز"

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