خبير عسكري يطرح "خيارا خارقا" لحصول أوكرانيا على عضوية الناتو

قال رئيس المركز الأوكراني للبحوث العسكرية، فالنتين بادراك، إنه لدى أوكرانيا "خيار خارق" يتيح لها الانضمام لحلف الناتو رغم الصراع المسلح في منطقة دونباس.

وكشف بادراك أن هذا "الخيار الخارق" يكمن في إنشاء قواعد عسكرية أمريكية في البلاد تنشر فيها عناصر من منظومة الدفاع الصاروخية الأمريكية وبطاريات "باتريوت" للدفاع الجوي وأفرادا من قوات حلف شمال الأطلسي.

واعتبر الباحث الأوكراني أن الإجراءات التي اقترحها ستقرب بلاده من الحصول على عضوية الناتو التي تطمح إليها السلطات في كييف، وكذلك "ستؤمن سلامة أوكرانيا على مستوى يفوق ذاك الذي تتمتع به دول البلطيق وبلغاريا واليونان (بفضل عضويتها في الناتو)".

ورأى بادراك أن نشر قواعد عسكرية أمريكية في أوكرانيا ممكن شريطة أن تقوم سلطات البلاد والجالية الأوكرانية في الولايات المتحدة ومجموعات الضغط الأوكرانية بالعمل سويا على تحقيق الغرض.

وأعلنت كييف في يونيو 2017، أن الحصول على عضوية الناتو يشكل أولوية بالنسبة لها، لكن ممثل الخارجية الأمريكية الخاص بشؤون أوكرانيا كورت فولكر قال، في مارس الماضي، إن أوكرانيا غير جاهزة للانضمام للحلف.

المصدر: lenta.ru