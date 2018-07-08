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محكمة تقضي بالإفراج عن الرئيس البرازيلي الأسبق لولا دا سيلفا

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محكمة تقضي بالإفراج عن الرئيس البرازيلي الأسبق لولا دا سيلفا
Reuters
الرئيس البرازيلي الأسبق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (صورة أرشيفية)
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قضت محكمة الاستئناف في البرازيل، بالإفراج عن الرئيس البرازيلي الأسبق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، المدان بقضية فساد، حسب قناة Globo التلفزيونية البرازيلية.

ووفقا للقناة، فقد اتخذ القرار ذات الصلة من قبل القاضي روجيريو فافريتو، مشيرة إلى أنه بإمكان النيابة العامة الطعن في هذا الحكم.

من جانبه، أشار قاضي المحكمة الابتدائية سيرجيو مورو، الذي نظر في البداية في قضية الرئيس السابق، إلى أن القاضي فافريتو لا يملك بمفرده صلاحية مراجعة قرار سجن لولا دا سيلفا. وتوجه إلى السلطات القضائية العليا من أجل إلغاء قرار الإفراج عن السياسي.

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وقد بدأ دا سيلفا بالفعل في 7 أبريل الماضي، قضاء مدة عقوبته في قضية الفساد، ليصبح أول رئيس سابق للبرازيل، يسجن بإدانته بعملية قضائية جنائية.

وفي أواخر يناير الماضي، أكدت المحكمة الإقليمية الاتحادية في الدائرة الرابعة قرار إدانة دا سيلفا، مما زاد من مدة السجن المفروضة عليه من تسع سنوات وستة أشهر إلى 12 سنة وشهرا واحدا.

ومع ذلك، أعلن حزب العمال اليساري عزمه إعادة ترشيح دا سيلفا، لرئاسة الدولة، على الرغم من قرار المحكمة بسجنه.

المصدر: تاس

// 26.06.2018 по тикету 15478

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