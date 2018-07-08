إثيوبيا وإريتريا تتفقان على إعادة علاقاتهما الدبلوماسية

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، بعد محادثات استمرت يوما مع الرئيس الإريتري اسياس افورقي، اتفاق البلدين على إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما وفتح سفارتيهما في البلدين.

وقال أبي أحمد في تصريحات بثتها قنوات التلفزيون الرسمي في كلا البلدين: "بعد النقاش.. اتفقنا على إعادة فتح سفارتينا".

وبثت القنوات التلفزيونية صورا للزعيمين خلال عشاء رسمي داخل مقر إقامة اسياس وشوهد فيه الزعيمان وهما يتحدثان معا.

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وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي أن بلاده التي ليست لها منافذ بحرية ستبدأ في استخدام ميناء إريتريا. وتابع: "ستستأنف إثيوبيا استخدام ميناء إريتريا".

والاجتماع هو الأول من نوعه خلال عشرين عاما بين زعيمي البلدين.

المصدر: رويترز