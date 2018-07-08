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قتلى وجرحى في خروج قطار عن سكته شمال غربي تركيا (فيديو)

أخبار العالم

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تسبب خروج قطار عن سكته شمال غربي تركيا اليوم الأحد بسقوط عدة قتلى وجرحى، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وقالت وكالة الأناضول الرسمية إن خمس عربات خرجت عن مسارها في منطقة قريبة من الحدود اليونانية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية أفراد شرطة وهم يتجهون إلى موقع الحادث، فيما ذكرت قناة (سي.إن.إن. ترك) الإخبارية أن الحادث وقع بسبب انهيار جسر.

المصدر: رويترز

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