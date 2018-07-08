تسمم 14 شخصا إثر تسرب مادة كيميائية في مطار وارسو

أصيب 14 شخصا جراء تسرب مادة كيميائية مجهولة في محطة شحن البضائع الرئيسية في مطار وارسو الدولي اليوم الأحد، حسب هيئة الإطفاء البولندية.

وأفادت الهيئة في بيان عنها، بأن "14 شخصا نقلوا إلى المستشفى بعد تسرب مادة كيميائية حدث في محطة الشحن في مطار وارسو".

وذكرت إذاعة محلية في وقت سابق من اليوم، أن المصابين يشكون من الصداع والغثيان.

وبدأ فريق من الأخصائيين بدراسة المادة المتسربة، للوقوف على ملابسات مصدرها وطبيعتها.

المصدر: وكالات